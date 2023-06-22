Kadınlar hapishanesinde resmen savaş: 46 ölü

GÜVENLİK BAKANI GÖREVDEN ALINDI

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro olayları "son derece korkunç" olarak niteledi. Castro, isyanın sokak çeteleri tarafından, "güvenlik yetkililerinin bilgisi ve rızası dahilinde planlandığını" söyledi.

Başkan Castro, Güvenlik Bakanı Ramon Sabillon'u görevden alarak yerine Emniyet Genel Müdürü Gustavo Sanchez'i atadı. Diğer yandan Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Miguel Martinez saldırının "planlı" olduğunu ifade etti.