Kafede katliam 18 ölü

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlayan saldırılarını durduramayan dünya, şimdi aynı bombaların Lübnan'dan sonra işgal altındaki Batı Şeria'ya da atılmasına seyirci kalıyor. İsrail ordusu, İkinci İntifada'nın yaşandığı 2000-2005 yılından bu yana ilk kez Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda savaş uçağı kullandı. İsrail savaş uçaklarının işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye düzenlediği saldırıda 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık alanından kaynaklar ve bölge sakinleri de İsrail'in saldırısında anne, baba ve 6 yaşlarında iki çocuk olmak üzere Ebu Zehra ailesinin tümü ile bir akrabalarının hayatını kaybettiğini söyledi. Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde 35 Filistinliyi daha gözaltına aldı. İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 11 bini 100'ü aştı. İşgalci İsrail ordusu Gazze'de ise son günlerde özellikle sivillerin toplandığı bölgeleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun son 2 günde Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı BM'ye ait 3 okula saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 21 kişi öldü.