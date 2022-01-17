Kafkasya’da barış için kilit ülke Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
'in Güney Kafkasya'da kalıcı barışı sağlamak için önerdiği ve ilk turu geçen ay Moskova
'da yapılan 6'lı işbirliği platformunun bir sonraki turunun Türkiye'de gerçekleştirilmesi önerisi sunuldu. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan
, Rusya
, İran
ve Gürcistan
'dan oluşan 6'lı platformun diğer üyeleri öneriye itiraz etmedi. Toplantılara 6 ülkenin dönüşümlü olarak ev sahipliği yapması planlanırken, Ankara'nın barış ve istikrarı savunan tutumu nedeniyle önerilerine diğer ülkeler tarafından pozitif yaklaşılıyor. Toplantıların ilk turunda Türkiye tarafından sunulan kavram kâğıdının kabul edildiği bilgisine ulaşıldı. Uzmanlar, Türkiye'nin bölgesi için getirdiği çözüm önerileriyle başat bir güç olarak ortaya çıktığını dile getiriyor.
GÜRCİSTAN TEŞVİK EDİLİYOR
Ankara, Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için ülkelerin arasındaki sorunların çözümünde müzakere kanallarının açılmasını işaret ediyor. Türkiye, 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısına katılmayan Gürcistan'ın da toplantılara katılım göstermesini teşvik ediyor. Batılı ülkelerin tersine Türkiye, toplantılar vesilesiyle Gürcistan ile Rusya arasında diyalog inşa edilmesinden yana tutum sergiliyor.
2'Lİ VE 3'LÜ TOPLANTILAR
Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin 6'lı toplantıların yanında Güney Kafkasya ülkeleri arasında 2'li ve 3'lü toplantıların gerçekleştirilmesinin bölge istikrarına katkı sağlayacağı düşüncesini paylaştığını ifade ediyor. Ticaret yollarının geçtiği bölgede istikrarın sağlanmasının ticari ilişkileri de geliştireceği kaydediliyor. Bölgede ulaştırma ve ekonomik işbirliği gibi hususların hayata geçmesi konusunda ikili düzeyde, bazı konularda da Türkiye- Azerbaycan-Ermenistan olarak 3'lü formatta adımların atılması gerektiğinin altı çiziliyor. Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde yapılan toplantıların ilk turunda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal
başkanlığındaki heyet temsil etmişti.