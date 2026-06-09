Kafkasya’da barış vurgusu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün İstanbul'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile yapılan 10. Türkiye- Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Üç ülkenin işbirliğinin bölgede refahı artırdığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti: "Kuzeyimizdeki savaş bölgemizin güvenliğini doğrudan etkiliyor. Rusya- Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını, bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz." Fidan, Ermenistan'la normalleşme sürecinin de Azerbaycan ile yürütülen yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam ettiğini söyledi.