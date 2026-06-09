Kafkasya’da barış vurgusu

Kafkasya’da barış vurgusu
Muhammed UZUN
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün İstanbul'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile yapılan 10. Türkiye- Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Üç ülkenin işbirliğinin bölgede refahı artırdığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti: "Kuzeyimizdeki savaş bölgemizin güvenliğini doğrudan etkiliyor. Rusya- Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını, bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz." Fidan, Ermenistan'la normalleşme sürecinin de Azerbaycan ile yürütülen yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam ettiğini söyledi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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