Kafkasya’da yeni sayfa

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza attı. Trump dün Aliyev ve Paşinyan'ı Washington'da ağırladı. Üç lider, ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında kameraların karşısına çıktı. Ermenistan ve Azerbaycan'ın, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı, birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ettiğini belirten Trump, şöyle konuştu: "Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli. Ermenistan ayrıca, bu koridoru (Zengezur Koridoru) geliştirmek için ABD ile 99 yıla kadar uzayabilecek özel bir ortaklık kuracak. Çok kapsamlı bir anlaşma. Bu bir barış anlaşması, ateşkes değil. Bu anlaşma yürürlükte kalacak."

Kafkaslar'da barışın tesisi açısından tarihi bir gün olduğunu söyleyen Aliyev ise "Azerbaycan üzerinde devam eden kısıtlamaları kaldırdığı için (Trump'a) teşekkür ediyoruz. Bağımsız olduktan bir yıl sonra getirilen kısıtlamaları 33 yıl sonra kaldırdı" dedi. Paşinyan da ortak deklarasyonla önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını ve iki ülke arasında yeni bir tarihin temelinin atıldığını söyledi. Bu arada Aliyev ve Paşinyan, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermek istediklerini de açıkladı. Türkiye, imzalanan deklarasyonu memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi: "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden, bu kapsamda Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan'ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz."