Kafkasya’nın tarihini değiştiren zafer

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu olarak adlandırılan Osmanlı ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtarılmasının üzerinden 108 yıl geçti. 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, ilk anlaşmasını Osmanlı Devleti ile imzaladı. Azerbaycan, Gürcistan'da 4 Haziran 1918'de yapılan anlaşmanın 4. maddesi uyarınca İngiliz güçleri ile Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istedi. Böylece Nuri Paşa, Kafkas İslam Ordusu olarak adlandırılan orduyu kurarak Azerbaycan'a hareket etti.

COŞKUYLA KARŞILANDI

Kafkas İslam Ordusu, güzergahı düşman güçlerinden temizledikten sonra 15 Eylül 1918'de 30 saat süren şiddetli çatışmaların ardından Bakü'yü kurtardı. Osmanlı askerleri Bakülüler tarafından coşkuyla karşılandı ve kentte geçit töreni düzenlendi. Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'da sadece 2 ay kaldı ancak ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanması ve Bakü'nün başkent olmasında önemli rol oynadı. Bakü'nün kurtarılması için verilen mücadelede Kafkas İslam Ordusu 1130 şehit verdi. Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Göyçay, Kürdemir, Neftçala, Hacıkabul ve Guba bölgelerinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin kabirleri bulunuyor.





ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünü tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

TEK MİLLET İKİ DEVLET İLKESİ İLE ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, kardeşlik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği, işbirliğinin "tek millet, iki devlet" ilkesi temelinde güçlendiği memnuniyetle ifade edildi. Enerji alanındaki işbirliğinin önemine değinilen görüşmede, alternatif enerji konusunda uluslararası pazarlara yeni çıkış yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör