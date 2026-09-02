Kahire’de kritik zirve: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Çin Devlet Başkanı Şi görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başkent Kahire'nin doğusundaki El-İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, liderler "bölgede savaşın sona erdirilmesi için kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına ulaşılmasına yönelik çabaları desteklediklerini" ifade etti.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konusunun ele alındığı görüşmenin ardından, Mısır ile Çin arasında anlaşma ve mutabakat zabıtları imzalandı.