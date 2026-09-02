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  • Kahire’de kritik zirve: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Çin Devlet Başkanı Şi görüştü

Kahire’de kritik zirve: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Çin Devlet Başkanı Şi görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 10 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Kahire’de görüştü. Zirvede bölgede kapsamlı ateşkes sağlanması için çabaların desteklenmesi konusunda mutabık kalan liderler, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme adımlarını da ele aldı.

Kahire’de kritik zirve: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Çin Devlet Başkanı Şi görüştü
AA

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başkent Kahire'nin doğusundaki El-İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, liderler "bölgede savaşın sona erdirilmesi için kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına ulaşılmasına yönelik çabaları desteklediklerini" ifade etti.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konusunun ele alındığı görüşmenin ardından, Mısır ile Çin arasında anlaşma ve mutabakat zabıtları imzalandı.

Kahire’de kritik zirve: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Çin Devlet Başkanı Şi görüştü

ÇİN LİDERİ 10 YIL ARADAN SONRA MISIR'A GELDİ

Çin Devlet Başkanı Şi, 10 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelmişti.

Sisi, Çinli mevkidaşını Kahire Havalimanı'nda karşılamıştı.

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