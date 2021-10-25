ALMANYA'DA göçmenleri savunmasıyla tanınan politikacı, Türkiye'nin içişlerine karışan büyükelçilere isyan ederek "Kahraman değil, korkaksınız" dedi. Yıllarca Başbakan Angela Merkel
'in partisinden milletvekilliği yapan Todenhöfer, isyanını sosyal medyada dile getirdi. 10 Batılı büyükelçinin Türkiye'de tutuklu bulunan Osman Kavala
'nın serbest bırakılmasını istemesini eleştirdi. Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange
'ın durumunu hatırlatan Jürgen Todenhöfer, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Beni rahatsız eden konu, benzer olayların Batılı ülkelerde yaşanması durumunda hakim olan sessizlik. Bu durumları protesto etmiyorlar, ama başka ülkelerde hemen protestoya kalkışıyorlar, beni bu rahatsız ediyor" dedi. Mehmet ÇEK / ZÜRİH