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Giriş Tarihi: 21.5.2024 06:52 Son Güncelleme: 21.5.2024 07:00

Kahraman genç Yangın sırasında annesini kurtarmak isterken canından oldu

Almanya'nın Düsseldorf kentinde göçmenlerin yaşadığı 7 katlı binada geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen yangında moda tasarım öğrencisi Türk asıllı genç Ada Abay ve 2 kişi hayatını kaybetmişti. 16 kişinin de yaralandığı yangında talihsiz gencin yangın merdivenine koşmak yerine bir süre odalarda annesini aradığı ortaya çıktı. Annesinin itfaiye tarafından kurtarıldığından habersiz olan genç, dumandan zehirlenerek binadan çıkamadı. Yangının, apartmanın girişinde bulunan büfenin işletmecisi Faridoon F. (48) tarafından çıkartıldığı belirlendi.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Kahraman genç Yangın sırasında annesini kurtarmak isterken canından oldu

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf'ta, Licht Caddesi'ndeki binada geçtiğimiz Perşembe günü saat 02.25'te büyük bir patlama meydana geldi. Binanın alt katında bulunan büfede patlamanın etkisiyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve apartmanı tamamen sardı. Patlamanın şiddetiyle kıvılcımlar park halindeki otomobillere sıçradı, otomobiller alev topuna döndü. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, apartmanda yaşatan onlarca vatandaşı yangın merdivenlerinden tahliye etti.


ANNESİNİ KURTARMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ
Binada annesiyle yaşayan 18 yaşındaki moda tasarım öğrencisi Ada Abay, yangına uykusunda yakalandı. Uyandığında dairenin alevler içiresinde olduğunu fark eden Abay, yangın merdivenine koşmak yerine bir süre odalarda annesini aradı. Annesinin itfaiye tarafından kurtarıldığından habersiz olan genç, dumandan zehirlenerek binadan çıkamadı.



BENZİN KULLANILMIŞ
Korkunç yangında , Ada Abay (18) , büfe işletmecisi Faridoon F. (48) ve Mansur D. (55) de hayatını kaybetti, 1'i ağır 16 kişi de yaralanırken, yangınla ilgili Düsseldorf Savcılığı soruşturma başlattı. Yangına ilişkin Düsseldorf polisinden ilk açıklama dün akşamüzeri geldi. Yangın mahallinin uzmanlar tarafından incelendiği, yangını hızlandırıcı maddelerin açık kanıtlarının bulunduğu, yangını hızlandırmak için benzin kullanıldığı belirtildi. Ancak "Siyasi amaçlı bir suç işlendiğine dair belirti bulunmamaktadır" denildi.



BÜFECİ ÇIKARTMIŞ
Yangınla ilgili korkunç gerçek bugün ortaya çıktı. Yangında hayatını kaybeden büfe işletmecisi Faridoon F.'nin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü, bina sahibi ile büfeyi tahliye etme konusunda sorunlar yaşadığı belirlendi. Yaşanan tartışma sonrası Faridoon F.'nin benzin dökerek binayı ateşe verdiği ortaya çıktı.

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Kahraman genç Yangın sırasında annesini kurtarmak isterken canından oldu
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