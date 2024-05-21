Kahraman genç Yangın sırasında annesini kurtarmak isterken canından oldu

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf'ta, Licht Caddesi'ndeki binada geçtiğimiz Perşembe günü saat 02.25'te büyük bir patlama meydana geldi. Binanın alt katında bulunan büfede patlamanın etkisiyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve apartmanı tamamen sardı. Patlamanın şiddetiyle kıvılcımlar park halindeki otomobillere sıçradı, otomobiller alev topuna döndü. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, apartmanda yaşatan onlarca vatandaşı yangın merdivenlerinden tahliye etti.
ANNESİNİ KURTARMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ
Binada annesiyle yaşayan 18 yaşındaki moda tasarım öğrencisi Ada Abay, yangına uykusunda yakalandı. Uyandığında dairenin alevler içiresinde olduğunu fark eden Abay, yangın merdivenine koşmak yerine bir süre odalarda annesini aradı. Annesinin itfaiye tarafından kurtarıldığından habersiz olan genç, dumandan zehirlenerek binadan çıkamadı.
BENZİN KULLANILMIŞ
Korkunç yangında , Ada Abay (18) , büfe işletmecisi Faridoon F. (48) ve Mansur D. (55) de hayatını kaybetti, 1'i ağır 16 kişi de yaralanırken, yangınla ilgili Düsseldorf Savcılığı soruşturma başlattı. Yangına ilişkin Düsseldorf polisinden ilk açıklama dün akşamüzeri geldi. Yangın mahallinin uzmanlar tarafından incelendiği, yangını hızlandırıcı maddelerin açık kanıtlarının bulunduğu, yangını hızlandırmak için benzin kullanıldığı belirtildi. Ancak "Siyasi amaçlı bir suç işlendiğine dair belirti bulunmamaktadır" denildi.
BÜFECİ ÇIKARTMIŞ
Yangınla ilgili korkunç gerçek bugün ortaya çıktı. Yangında hayatını kaybeden büfe işletmecisi Faridoon F.'nin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü, bina sahibi ile büfeyi tahliye etme konusunda sorunlar yaşadığı belirlendi. Yaşanan tartışma sonrası Faridoon F.'nin benzin dökerek binayı ateşe verdiği ortaya çıktı.