Kahraman genç Yangın sırasında annesini kurtarmak isterken canından oldu





BENZİN KULLANILMIŞ

Korkunç yangında , Ada Abay (18) , büfe işletmecisi Faridoon F. (48) ve Mansur D. (55) de hayatını kaybetti, 1'i ağır 16 kişi de yaralanırken, yangınla ilgili Düsseldorf Savcılığı soruşturma başlattı. Yangına ilişkin Düsseldorf polisinden ilk açıklama dün akşamüzeri geldi. Yangın mahallinin uzmanlar tarafından incelendiği, yangını hızlandırıcı maddelerin açık kanıtlarının bulunduğu, yangını hızlandırmak için benzin kullanıldığı belirtildi. Ancak "Siyasi amaçlı bir suç işlendiğine dair belirti bulunmamaktadır" denildi.