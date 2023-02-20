Kahramanmaraş depremine NATO yardımı: 4 binden fazla kişiye çözüm olacak

NATO, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye göndereceği 1000'den fazla konteynerden ilk 600'ünü taşıyan geminin İtalya'dan yola çıktığını duyurdu.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 600 konteyneri taşıyan gemi İtalya'nın Taranto limanından 19 Şubat'ta ayrıldı.

JENERATÖR VE ISINMA DESTEĞİ MEVCUT

Sevkiyat, depremlerden etkilenen en az 4 bin kişiye geçici barınma sağlanması hedefiyle NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile NATO Destek ve Tedarik Ajansı arasındaki koordinasyonun bir sonucu olarak gerçekleşecek.