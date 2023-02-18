Kahramanmaraş depremlerine koşan İtalyan ekipten sarsıcı yorum: 1999 depremine oranla çok daha yıkıcıydı

Bölge halkının kendilerine gösterdiği yakınlığa işaret eden Dangelo, "Çok naziktiler. Çok fazla dayanışma ve onlar için çalışmalar yapan ekibimizdeki arkadaşlarımıza minnettarlık vardı. Türk halkının minnettarlığını hissettik. Onlara yardım etmemize katkı sundukları için Türkiye'ye teşekkür ederiz." diye konuştu.

"BENZER AFET GÖRMEDİM"

Luigi Dangelo, deprem nedeniyle bölgede meydana gelen yıkıma ilişkin değerlendirmesinde "Meslek hayatımda buna benzer afet görmedim. (17 Ağustos) 1999'da İzmit depreminde de Türkiye'deydim ama bu sefer (Kahramanmaraş merkezli deprem) çok daha yıkıcıydı." ifadelerini kullandı.

Türk halkına çok yakın hissettiğini ifade ederek dayanışma mesajı veren Dangelo, AFAD ve yerel yönetimin bölgede kendilerine verdiği desteğin etkileyici olduğunu söyledi.