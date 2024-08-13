Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kahve devi Starbucks'ta üst düzey kriz! Boykot sonuç veriyor
Giriş Tarihi: 13.8.2024 21:00 Son Güncelleme: 13.8.2024 21:03

Kahve devi Starbucks'ta üst düzey kriz! Boykot sonuç veriyor

Katil İsrail'e verdiği destek nedeniyle boykotların hedefinde olan kahve zinciri Starbucks'ta kriz üstüne kriz yaşanıyor. İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren Starbucks'ta Üst Yönetici Laxman Narasimhan görevinden ayrıldı.

AA
Kahve devi Starbucks’ta üst düzey kriz! Boykot sonuç veriyor

Starbucks'tan yapılan açıklamada, Narasimhan'ın CEO'luk ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Halen Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un Starbucks'a başkan ve CEO olarak atandığı belirtilen açıklamada, Niccol'un 9 Eylül'de yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri'nin söz konusu tarihe kadar geçici CEO olarak görev yapacağı aktarıldı.

STARBUCKS BOYKOTU

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.

Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahve devi Starbucks'ta üst düzey kriz! Boykot sonuç veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA