Kakhovka barajının yıkılması ekosistemi nasıl etkileyecek?

UNCG tarafından paylaşılan raporda, Rus askeri güçlerinin Kakhovka barajını patlattığı ve bunun '24 Şubat 2022'den bu yana doğal ekosistemler üzerinde en büyük etkiye sahip olay' olduğu ifade edildi. Raporda, "Kakhovka barajındaki patlamanın sadece yaban hayatı üzerindeki etkilerini ele alıyoruz, ancak ekolojik etkilerin yanı sıra, Ukrayna'daki ekonomi, enerji, nüfus ve nihayetinde nükleer güvenlik üzerinde de aynı derecede önemli etkileri olduğunun ve bunların ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğinin tamamen farkındayız" denildi.

UKRAYNA'DAKİ EN BÜYÜK REZERVUAR

Raporda, Kakhovka barajının, Ukrayna'da su hacmi bakımından en büyük rezervuar olduğu vurgulanarak, "Kakhovka Rezervuarı, Ukrayna'nın alan bakımından ikinci, su hacmi bakımından ise en büyük rezervuarıdır. Ukrayna'nın üç bölgesinde yer almaktadır: Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Herson. 240 kilometre uzunluğundadır. Dolayısıyla, bu saldırının yaban hayatı üzerindeki olumsuz sonuçları en az 5 bin kilometrekarelik bir alanda (sular altında kalan ve kuruyan bölgeler dahil) görülebilecektir. Geçtiğimiz 68 yıl boyunca rezervuarın sularıyla kaplı olan ve şimdi açığa çıkacak olan bölge 1000 kilometrekareyi aşabilir" denildi.

BARAJIN YIKILMASININ ETKİLERİ NELER?

Raporda, barajın yıkılması sonucu ortaya çıkacak ekolojik sonuçlar şöyle ele alındı:

"Kakhovka Rezervuarı tek başına en az 43 balık türüne ev sahipliği yapıyordu ve bunlardan 20'si ticari öneme sahipti. Bu stokların eski haline getirilmesi en az 7-10 yıl alacaktır.

Kakhovka Rezervuarının bu bölgede neredeyse tamamen ortadan kalkması nedeniyle, bu yerlerde yuva yapan bir dizi kuş türü yok olacaktır. Rezervuarın kurumasının kuş popülasyonları üzerindeki etkisini değerlendirmek şu anda mümkün değildir.

Su kütlelerinde yaşayan çok sayıda organizma kıyı bölgesindeki bentik çamurda nehir yatağının bitki örtüsü ve güneş ışığının bulunduğu kısmında yaşamaktadır. Birkaç saat içinde bu bölge açığa çıkmış ve kaçınılmaz olarak eski rezervuardaki bentik organizmaların çoğunun ölümüne yol açmıştır.

Rezervuardaki su seviyesinin düşmesinin bir sonucu olarak, Kakhovka Rezervuarındaki sucul ve nehir kıyısı bitkileri yok olacaktır. Genel olarak, rezervuar yatağının açıkta kalan bölgesi, bölgedeki tehlikeli istilacı türlerin yayıldığı en büyük sıcak nokta haline gelecektir.

Ekolojik felaketten etkilenen bölgede, Bern Sözleşmesi kapsamında korunan 38 nadir habitat türü bulunmaktadır. Kuraklıktan en çok su habitatları ve suya doymuş habitatlar zarar görecektir."I