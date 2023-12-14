Kalıcı ateşkesin sağlanması ABD’nin tarihi sorumluluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye- ABD ikili ilişkileri, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce "dur" denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı şekilde sağlayabileceğini belirtti. Hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini kaydeden Erdoğan, bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD'nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Biden'a, İsrail'in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini ileten Erdoğan, en makul ve kalıcı çözümün, Türkiye'nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu vurguladı. Erdoğan ile Biden görüşmesinde F-16 konusu da ele alındı.