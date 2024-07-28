Kaliforniya’da 350 bin dönüm küle döndü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan orman yangınlarında 350 bin dönümü aşkın alan yandı, 134 bina küle döndü. 24 Temmuz'da Chico kenti yakınlarında başlayan ve bölgede etkisini gösteren kuvvetli rüzgarlar nedeniyle Butte ve Tehama bölgelerine yayılan orman yangınlarına müdahale sürürüyor. Yangınların, 350 bin dönümden fazla alana yayıldığı ve eyalet tarihinde kayda geçen en büyük 7'nci orman yangınları olduğu belirtildi. Kanada ise Jasper bölgesinde devam eden 'vahşi' orman yangınları aylarca sürebileceği belirtildi. Bölgede 20 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildi. 350 bina hasar gördü.