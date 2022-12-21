Kalın, Taliban’ın aldığı kararı değerlendirdi: İslam ruhuna aykırı

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildiğini açıklamıştı.Talimatta ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimine ara verilmesi istenmişti.

SÖZCÜ KALIN'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye girişinin yasaklanmasıyla ilgili, "İslam'ın ruhuna aykırı" yorumunu yaptı. Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taliban yönetimi Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam'ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok" ifadelerini kullandı.