Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kalın, Taliban'ın aldığı kararı değerlendirdi: İslam ruhuna aykırı
Giriş Tarihi: 21.12.2022 16:53 Son Güncelleme: 21.12.2022 16:54

Kalın, Taliban'ın aldığı kararı değerlendirdi: İslam ruhuna aykırı

Taliban Geçici Hükümeti'nin Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklamasını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,"Taliban yönetimi Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam'ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok" sözlerine yer verdi.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Kalın, Taliban’ın aldığı kararı değerlendirdi: İslam ruhuna aykırı

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildiğini açıklamıştı.Talimatta ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimine ara verilmesi istenmişti.

SÖZCÜ KALIN'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye girişinin yasaklanmasıyla ilgili, "İslam'ın ruhuna aykırı" yorumunu yaptı. Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taliban yönetimi Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam'ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kalın, Taliban'ın aldığı kararı değerlendirdi: İslam ruhuna aykırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA