Kalın ve Şara’dan kritik görüşme

Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, dün temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmeler ele alındı. MİT Başkanı Kalın, en son mayıs ayında Şam'a ziyaret gerçekleştirmiş, Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya gelmişti.