Uçak kalktığı gibi duman aldı: Yolcular paniğe kapıldı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Delta Hava Yollarına ait Boeing 717 tipi yolcu uçağının, Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan sonra kabin içinde görülen "pus veya duman" nedeniyle havalimanına geri döndüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, 94 yolcu, 2 pilot ve 3 uçuş görevlisi bulunan uçağın, South Carolina eyaletine gittiği sırada yaşanan sorun nedeniyle Atlanta'ya döndüğü ve güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi. FAA yetkilileri problemin kaynağı konusunda soruşturma başlatıldığını belirtti.