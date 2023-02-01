Kamala Harris ABD polisinin öldürdüğü Tyre Nichols’un cenazesine katılacak

Bu arada Harris, 27 Ocak'ta, polis reformu yasası olan "George Floyd Polis Yasası"nın "acilen" kabul edilmesi için Kongre'ye çağrıda bulunmuştu. Harris, "Tyre Nichols'un ve ondan önceki pek çok kişinin anısını onurlandırmak için adalet sistemimizden adının hakkını vermesini talep etmeliyiz." demişti.

NELER OLMUŞTU?

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurularak arabasından indirilmiş, gözaltı işlemi sırasında feci şekilde dövülmüştü.