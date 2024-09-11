Kamala Harris ve Donald Trump canlı yayında kozlarını kozlarını paylaşıyor

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan Başkanlık seçimleri öncesi adaylar ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD eski Başkanı Donald Trump televizyon tartışmasında karşı karşıya geliyor.

Kamuoyunun ilgiyle takip ettiği 90 dakika sürecek olan canlı münazara ABC televizyonunun ev sahipliğinde düzenleniyor.

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İşte bazı önemli alıntılar:

EKONOMİ

Harris, "Amerikan halkının hırsına, özlemlerine, hayallerine inanıyorum ve bu nedenle fırsat ekonomisi adını verdiğim şeyi inşa etmeyi hayal ediyorum ve aslında bir planım var" dedi.

Trump, "Bakın, enflasyon nedeniyle korkunç bir ekonomimiz oldu, buna ülke düşmanı denir" dedi.

TARİFELER

Trump, gümrük vergisi önerisini savunurken, "Daha yüksek fiyatlar olmayacak" dedi.

COVID-19

Harris, "Ancak Donald Trump'ın COVID ile ilgili yaptığı şey, COVID sırasında yaptıkları için Başkan Xi'ye teşekkür etmesiydi" dedi.

PROJE 2025

Harris, "Bu gece duyacağınız şey, eski başkanın yeniden seçilmesi durumunda uygulamaya koymayı planladığı Proje 2025 adlı ayrıntılı ve tehlikeli bir plandır" dedi.

BİDEN CNN'DEKİ TARTIŞMANIN ARDINDAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Aday olduğu dönemde Başkan Joe Biden ile Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.