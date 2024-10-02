Kamala Harris’ten İsrail açıklaması: Bağlılığım sarsılmaz

"BAŞKAN BİDEN'IN İRAN FÜZELERİNİ VURMA TALİMATINI DESTEKLİYORUM"

ABD Başkanı Joe Biden'ın "ABD ordusunun İsrail'i hedef alan İran füzelerini vurması" yönündeki talimatını tamamen desteklediğini ifade eden Harris, "Etkilerini hala değerlendiriyoruz. Ancak ilk belirlemeler, İsrail'in bizim de yardımımızla bu saldırıyı bertaraf edebildiği yönünde. Ortak savunmamız etkili oldu ve bu başarılı işbirliği pek çok masum hayatı kurtardı" şeklinde konuştu.

İsrail'in İran ve İran destekli terörist milislere karşı kendisini savunma kabiliyetine sahip olmasını her zaman destekleyeceğini yineleyen Harris, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığım sarsılmazdır" dedi.