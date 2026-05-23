  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Kamboçya'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 14 kişi öldü, 93 kişi yaralandı

Kamboçya'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 14 kişi öldü, 93 kişi yaralandı

Kamboçya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında giyim fabrikası işçisi 14 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kamboçya’da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 14 kişi öldü, 93 kişi yaralandı
AA

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kampong Chhnang bölgesinde bir yük kamyonu fabrika işçilerini taşıyan bir kamyona çarptı.

Söz konusu kazada 9 kişi öldü, 53 kişi ise yaralandı.

İKİNCİ KAZADA 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 40 KİŞİ YARALANDI

Svay Rieng bölgesinde aynı gün meydana gelen ikinci bir kazada fabrika işçilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

Çalışma Bakanlığı, yaşanan kazalar sebebiyle "derin bir şok yaşandığını" belirterek, kazaları önlemek için trafik kurallarına sıkı sıkıya uyulması çağrısında bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#KAMBOÇYA #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!