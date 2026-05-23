Kamboçya’da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 14 kişi öldü, 93 kişi yaralandı

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kampong Chhnang bölgesinde bir yük kamyonu fabrika işçilerini taşıyan bir kamyona çarptı.

Söz konusu kazada 9 kişi öldü, 53 kişi ise yaralandı.

İKİNCİ KAZADA 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 40 KİŞİ YARALANDI

Svay Rieng bölgesinde aynı gün meydana gelen ikinci bir kazada fabrika işçilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

Çalışma Bakanlığı, yaşanan kazalar sebebiyle "derin bir şok yaşandığını" belirterek, kazaları önlemek için trafik kurallarına sıkı sıkıya uyulması çağrısında bulundu.

