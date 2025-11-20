Kamboçya’da korkunç kaza: Otobüs nehre düştü
Kamboçya’da bir otobüs nehre düştü. Kaza nedeniyle 13 kişi can verdi.
Kamboçya'nın Kampong Thom eyaletindeki Santuk Polis Şefi Yardımcısı Siv Sovanna, kazanın yerel saatle 03.00 sıralarında meydana geldiğini bildirdi.
Sovanna açıklamasında, bir otobüsün nehre düştüğünü belirterek, 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Sovanna, "Kazanın büyük ihtimalle sürücünün direksiyon başında uyuya kalması nedeniyle meydana geldiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.