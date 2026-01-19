Kamçatka’da hayat felç

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda yağan son 30 yılın en yoğun karı hayatı felç etti. 1.5 metreyi bulan kar nedeniyle çok sayıda yol kapandı. Bölgenin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy'de 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından acil durum ilan edildi. Okullarda eğitime ara verilirken, birçok kurum ve işletme uzaktan çalışma moduna geçti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bazı bina ve araçların kar altında kaldığı görüldü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise kurtarma ekiplerinin karla mücadele ettiğini ve kar altında kalan evlerdeki sakinlere ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti. Yetkililer, kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğunu ve bu rakamın artabileceğini bildirdi.