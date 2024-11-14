Kamerun’da korkunç saldırı: Siviller ateş altına alındı

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesindeki Ldamang köyünde sivillere yönelik saldırı düzenledi.

Köydeki birçok evin yağmalandığı saldırıda, 3'ü kadın 10 sivil öldü, 2 sivil ağır yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine ulaşan güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmada ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.