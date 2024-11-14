Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kamerun’da korkunç saldırı: Siviller ateş altına alındı
Giriş Tarihi: 14.11.2024 14:29

Kamerun’da korkunç saldırı: Siviller ateş altına alındı

Kamerun’un Uzak-Kuzey bölgesinde dehşet verici bir saldırı gerçekleşti. Terör örgütü Boko Haram sivilleri hedef aldı. Olayda 10 kişi öldü.

AA
Kamerun’da korkunç saldırı: Siviller ateş altına alındı

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesindeki Ldamang köyünde sivillere yönelik saldırı düzenledi.

Köydeki birçok evin yağmalandığı saldırıda, 3'ü kadın 10 sivil öldü, 2 sivil ağır yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine ulaşan güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmada ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.

KOMŞU ÜLKELERDE DE FAALİYET GÖSTERİYOR

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kamerun’da korkunç saldırı: Siviller ateş altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA