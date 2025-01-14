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Giriş Tarihi: 14.1.2025 12:41

Kamerun’da orduya saldırı: Askeri karakol yağmalandı

Kamerun’da korkunç bir silahlı şiddet eylemi gerçekleşti. Ülkenin Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram orduyla çatışmaya girdi. Olayda 3 asker can verdi.

AA
Kamerun’da orduya saldırı: Askeri karakol yağmalandı

Kamerun'un ulusal basınında haberlere göre, Ülkenin Çad sınırındaki Uzak Kuzey bölgesine bağlı Ngouma kasabasında bulunan askeri karakola, Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 asker öldü, çok sayıda asker yaralandı.

Teröristler, karakoldan gasbettikleri askeri teçhizatla bölgeden uzaklaştı.

BOKO HARAM'IN FAALİYETLERİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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Kamerun’da orduya saldırı: Askeri karakol yağmalandı
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