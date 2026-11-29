Kamerun’da turistlere fil saldırısı
Kamerun Dağı Ulusal Parkı'nda 19 Kasım'da doğa yürüyüşüne çıkan 6 kişilik turist grubuna saldıran fil sürüsü, İsviçreli bir turistin ölümüne ve bir ABD vatandaşının yaralanmasına yol açtı.
Saldırıdan ağaç kovuklarına ve çalılıklara gizlenerek kurtulan İngiliz turistlere konsolosluk desteği sağlanırken, yaralanan ABD'li turist Limbe kasabasındaki hastanede tedavi edilerek taburcu edildi. Hayatını kaybeden Throo'nun cenazesi ise park görevlileri ve askeri ekiplerin ortak çalışmasıyla 21 Kasım'da bölgeden çıkarıldı.
Saldırıdan ağaç kovuklarına ve çalılıklara gizlenerek kurtulan İngiliz turistlere konsolosluk desteği sağlanırken, yaralanan ABD'li turist Limbe kasabasındaki hastanede tedavi edilerek taburcu edildi. Hayatını kaybeden Throo'nun cenazesi ise park görevlileri ve askeri ekiplerin ortak çalışmasıyla 21 Kasım'da bölgeden çıkarıldı.