Kamışlı için geri sayım! Suriye güvenlik güçleri bölgeye ilerliyor!

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat sahaya yansımaya devam ediyor. Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, entegrasyon anlaşması kapsamında Kamışlı’ya doğru harekete geçti.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, YPG'nin işgali altındaki Kamışlı ilçesine doğru hareket etmek üzere Tel Barak köyünde toplandı.

Yaklaşık 20 askeri araçtan oluşan güvenlik güçleri, mutabakat kapsamında Kamışlı ilçesine doğru hareket etti.

HASEKE VE AYNULARAB'A BAĞLI KÖYE DÜN GİRİLMİŞTİ

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan mutabakat kapsamında dün Haseke kent merkezine ve Halep'in Aynularab ilçesine bağlı Şuyuk köyüne girmişti.

HASEKE'DE ENTEGRASYON SÜRECİ BAŞLADI

Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoyun Haseke il merkezine giriş yapmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Ali, Haseke ilindeki mevcut güçlerle koordinasyon içerisinde kentin iç güvenliğini devralmaya başladıklarını belirterek, YPG'ye bağlı sözde güvenlik gücü "Asayiş" birimlerinin kademeli olarak Suriye İç Güvenlik güçlerine entegre edileceğini bildirdi.

Sürecin ilk aşamasının kısıtlı bir güç ve araç sayısıyla Haseke merkezinde başladığına dikkati çeken Ali, "Haseke şehrine sınırlı sayıda güvenlik gücü ve aracıyla giriş yaptık, halk tarafından da karşılandık. Bu, Suriye hükümeti ile SDG arasında 18 Ocak'ta varılan anlaşma maddelerinin uygulanması yolundaki ilk adımdır." dedi.

TÜNELDE ARAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 3 ASKER ÖLDÜ

Öte yandan, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Sırrin'de Suriye ordusu, terör örgütü YPG'den arındırılan tünellerde arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, arama tarama çalışmaları sırasında örgüt tarafından tuzaklanan bomba infilak etti.

Patlama sonucu güvenlik güçlerinden 3 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.