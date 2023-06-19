Kamyonda insanlık dramı

Meksika'nın Veracruz eyaletinde, insan kaçakçıları tarafından kandırılan ve yük kamyonunda taşınan 129 göçmen tespit edildi. San Isidro kasabasında rutin kontrol yapan polis, bir yük kamyonu kasasında taşınan düzensiz göçmenleri fark etti. Guatemala, Honduras, El Salvador ve Hindistan uyruklu olduğu belirtilen 129 düzensiz göçmen, güvenlik güçlerince koruma altına alındı. Göçmenler içerisinde 19 refakatsiz çocuğun da yer aldığı bildirildi. Polis, insan kaçakçılarıyla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.