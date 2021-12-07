Kan donduran olay! Kendi mezarını kazdırdılar...

Brezilya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Arkadaşının doğum günü eğlencesine giden 21 yaşındaki Amanda Albach'tan bir daha haber alınamadı. Genç kadının akıbeti polis soruşturması sonucunda ortaya çıktı. Genç kadın ile birlikte partiye katılan arkadaşları, ayrıldıktan sonra bir kez daha görmediklerini söylese de yaptıkları tutarsız açıklamalar sonrası kan donduran gerçek gün yüzüne çıktı...
21 yaşındaki Amanda Albach, Cuma günü Brezilya'nın güney kesimindeki Santa Catarina eyaletinde yer alan Irapiruba Norte de Laguna sahiline gömülmüş halde bulundu. Genç kadının en son, yakındaki Florianopolis şehrinde bir partiye katıldığı öğrenildi.
TUTARSIZ AÇIKLAMALAR
Genç kadının ailesinin avukatı Michael Pinheiro, "Arkadaşları partiden ayrıldıklarını ve onu bir daha görmediklerini söylediler" ifadelerini kullandı. Ancak genç kadının kaybolmasında partide bulunanların parmağı olduğuna dair şüphe uyandıran 'tutarsızlıklar' bulundu. Genç kadının son olarak 15 Kasım gecesi ailesine bir sesli mesaj gönderdiği öğrenildi.
Avukat Pinheiro, "Albach, ailesine 20:40 civarında Fazenda Rio Grande'ye döneceğini söyleyen bir mesaj gönderdi. Daha sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Cep telefonu kapalı ve Amanda bir daha WhatsApp'a girmedi" dedi.
KENDİ MEZARINI KAZDI
Korkunç cinayet ile ilgili biri kadı üç şüpheli tutuklandı içlerinden birisi itirafçı oldu. Şüphelilerden biri, genç kadının kendi mezarını kazmaya zorlandıktan sonra vurularak öldürüldüğünü söyledi.
Avukat Pinheiro, "Albach, ailesine 20:40 civarında Fazenda Rio Grande'ye döneceğini söyleyen bir mesaj gönderdi. Daha sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Cep telefonu kapalı ve Amanda bir daha WhatsApp'a girmedi" ifadelerini kullandı.
'SESİ GARİP GELİYORDU'
Polis, Albach'ın akrabalarının sesinin garip geldiğini ve sesli mesajın arka planında rüzgar olduğunu söylediklerini bildirdi. Ayrıca şüphelilerden birinin cinayetin Albach'ın sesli mesajı göndermesinden kısa bir süre sonra gerçekleştiğini itiraf ettiği bildirildi.
Polis şefi, Amanda'nın zanlılardan birinin elinde silah ttarken fotoğrafını çekip insanlara gönderdiği gerekçesi ile öidürülmüş olabileceğini belirtti. Soruşturma devam ederken üç şüpheli hakkında henüz bir suçlama yöneltilmedi...