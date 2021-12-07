Kan donduran olay! Kendi mezarını kazdırdılar...

KENDİ MEZARINI KAZDI

Korkunç cinayet ile ilgili biri kadı üç şüpheli tutuklandı içlerinden birisi itirafçı oldu. Şüphelilerden biri, genç kadının kendi mezarını kazmaya zorlandıktan sonra vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Avukat Pinheiro, "Albach, ailesine 20:40 civarında Fazenda Rio Grande'ye döneceğini söyleyen bir mesaj gönderdi. Daha sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Cep telefonu kapalı ve Amanda bir daha WhatsApp'a girmedi" ifadelerini kullandı.