Kanada ABD’yi uyardı: Trump’ın yeni gümrük tarifelerine tepki büyüyor

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, parlamentoda yaptığı açıklamada, 30 Kasım'da Trudeau ile Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde katıldıkları akşam yemeğine işaret ederek, "Başbakan Trudeau elbette Kanada ekonomisini ve Kanadalı işçileri gümrük tarifelerinden korumanın öneminden bahsetti. Ancak Amerikalı dostlarımızla bu tarifelerin ekonomileri ve ABD'deki alım gücü üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri de görüştük." dedi.

LeBlanc, Trudeau'nun, Trump'a, Kanada ürünlerine kapsamlı gümrük vergileri uygulama planını hayata geçirmesi halinde Amerikalıların da bundan zarar göreceğini söylediğini aktardı.

Elleri boş şekilde Kanada'ya döndüklerine dair eleştirileri haksız bulan LeBlanc, "Elimiz boş döndüğümüz fikri tamamen yanlış. Trump ve kabine üyeleriyle çok verimli bir görüşme yaptık. Trump'ın bizimle çalışmaya devam etme taahhüdü eli boş dönmek anlamına gelmiyor." diye konuştu.