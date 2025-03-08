Kanada alarma geçti: Bara kurşun yağdırdılar

Kanada'nın Toronto kentindeki Scarborough bölgesinde bulunan bir barda silah saldırı gerçekleştirildi. Toronto Polisinden yapılan açıklamada, en az 12 kişinin yaralandığı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Saldırıyla ilgili 3 şüphelinin arandığı aktarıldı. Toronto Belediye Başkanı Olivia Chow sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıdan derin üzüntü duyduğunu belirterek polisin gerekli tüm kaynakları seferber ettiğini aktardı.