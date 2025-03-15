Kanada Başbakanı: Asla ABD’nin parçası olmayacağız!

Justin Trudeau'nun görevinden istifa etmesi sonrasında Kanada'nın yeni başbakanı olan Mark Carney, yemin ederek göreve başlamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kanada'nın yeni lideri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 51'nci eyalet olmaları teklifine ilişkin sorulan soruya, "Şahsen ben açık sözlüydüm. Arkamdaki bakanlar, kendilerine sorulduğunda asla, hiçbir şekilde ve biçimde ABD'nin bir parçası olmayacağımızı açıkça belirttiler" yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 'Kanada'nın ABD'nin 51'nci eyaleti olmasının ekonomik açıdan daha iyi olacağı' şeklindeki sözlerine ilişkin konuşan Carney, "Çılgınca. Çok basit. Söyleyebileceğiniz tek şey bu" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump ile iletişim kurmayı dört gözle beklediğini belirten Carney, "Başkan Trump ve ben bazı ortak deneyimlere sahibiz. Özel sektörde bulundum, gayrimenkul sektöründe çalıştım, büyük işler yaptım. G20 ve G7'deki ilk başkanlığı sırasında onunla birlikte çalıştım. Başarmak istediği şeye saygı duyuyorum" dedi.

Trump ile görüşmek üzere ABD'ye gidip gitmeyeceği sorulan Carney, "Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi planlamıyorum. Başkan Trump ile uygun zamanda konuşmayı dört gözle bekliyorum" yanıtını verdi. Carney, ilk yurt dışı seyahatinde Fransa ve İngiltere'ye gideceğini kaydetti.