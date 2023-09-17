Kanada Başbakanı Trudeau’dan zincir marketlere vergi tehdidi

Kanada'da hükümet, artan gıda fiyatları için harekete geçti Başbakan Justin Trudeau, ülkesinde artan gıda fiyatlarından süpermarket sahiplerini sorumlu tuttu ve alınan vergileri yükseltme mesajı verdi. Trudeau konuya çözüm bulmak için zincir süpermarket sahiplerine 9 Ekim'e kadar süre tanıdı ve toplantı için başkent Ottawa'ya çağırdı. Başbakan Trudeau, toplantıya getirecekleri çözüm planının orta sınıfa kayda değer bir rahatlama getirmediği takdirde kontrolü ele alacaklarını söyledi. Trudeau "Kanadalılar, sofralarına yiyecek koymakta zorlanırken, en büyük marketlerimizin rekor kâr elde etmesi doğru değil. Çok açık söylüyorum. Planları orta sınıf ve bu sınıfa ulaşmak üzere çalışan insanlar için gerçek bir rahatlama sağlamazsa, o zaman daha fazla adım atarız. Vergi tedbirleri dahil olmak üzere hiçbir şeyi göz ardı etmeyiz" dedi.Trudeau'nun bu açıklamaları, Türkiye'de artan market fiyatlarından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlerle ilgili sözlerini hatırlattı.