Kanada Başbakanı Trudeau’ya tepki yağdı!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, aşı karşıtlarının eylemlerine karşı, Kanada tarihinde ilk kez federal bazda olağanüstü hal uygulamasını getiren Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe koyduğunu açıkladı.
Trudeau, Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Adalet Bakanı ve Başsavcı David Lametti, Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino ve Acil Durum Hazırlık Bakanı Bill Blair ile basın toplantısı düzenledi.
Trudeau, "Her yasa dışı ablukayla birlikte, yerel kolluk kuvvetleri kendi yetki alanlarında barışı korumak için hareket ediyor. Tüm çabalarına rağmen, kolluk kuvvetlerinin yasayı etkili bir şekilde uygulama becerisine yönelik ciddi zorluklarının olduğu artık açık. Çok açık olmak istiyorum, bu önlemlerin kapsamı zamanla sınırlı, coğrafi olarak hedefli ve ele alınması gereken tehditlerle makul ve orantılı olacak. Acil Durumlar Yasası, ülke genelinde her düzeydeki kolluk kuvvetlerini güçlendirmek ve desteklemek için kullanılacak." dedi.
Alınan kararın derhal uygulamaya konulduğunu duyuran Trudeau, uygulama ile polis güçlerine düzeni yeniden sağlamak için olağanüstü yetkiler verileceğini söyledi.
Trudeau, Acil Durumlar Yasası'nın uygulamaya konulmasının, polise, ablukalar ve işgaller gibi yasa dışı ve tehlikeli faaliyetlere, oldukları yerlerde düzeni yeniden sağlamak için daha fazla araç sağladığını ifade etti.
Uygulama hükümete ayrıca, sınır geçişleri ve havaalanları gibi kritik alanları belirleyip güvenlik altına alma yetkisi veriyor. Trudeau, yasanın uygulanmasıyla birlikte protestoculara ait kamyonları kaldırmak gibi temel hizmetlerin yerine getirilmesinin de sağlanacağını bildirdi. Yasa, federal hükümete yasa dışı ablukaları finanse etmek veya desteklemek için finans kurumlarının kullanılmasını yasaklama izni de veriyor.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, uygulamaya koyduğu Acil Durumlar Yasası nedeniyle muhalefet partilerinin eleştirilerine maruz kaldı.
Muhalefet liderleri, Kanada'nın bu aşamaya gelmesinin nedeninin Trudeau'nun protestocu krizini yönetememesi olduğunu söyledi. Trudeau'nun kararının ardından açıklamalarda bulunan federal muhalefet partileri, Başbakan Justin Trudeau'nun Acil Durumlar Yasası'nı başlatma kararının, ülke genelinde konvoy ablukalarıyla başa çıkmada "başarısızlığının kanıtı" olduğunu belirtti.