Kanada Başbakanı Trudeau’ya tepki yağdı!

Trudeau, Acil Durumlar Yasası'nın uygulamaya konulmasının, polise, ablukalar ve işgaller gibi yasa dışı ve tehlikeli faaliyetlere, oldukları yerlerde düzeni yeniden sağlamak için daha fazla araç sağladığını ifade etti.

Uygulama hükümete ayrıca, sınır geçişleri ve havaalanları gibi kritik alanları belirleyip güvenlik altına alma yetkisi veriyor. Trudeau, yasanın uygulanmasıyla birlikte protestoculara ait kamyonları kaldırmak gibi temel hizmetlerin yerine getirilmesinin de sağlanacağını bildirdi. Yasa, federal hükümete yasa dışı ablukaları finanse etmek veya desteklemek için finans kurumlarının kullanılmasını yasaklama izni de veriyor.