Kanada Başbakanı: Türkiye inanılmaz önemli müttefik
KANADA Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi "önemli bölgesel güç" olarak nitelendirdi. "Türkiye, inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki" ifadesini kullanan Carney, "Bölgesel olarak da, ki bu bölge Balkanlar'dan Ortadoğu'ya Kafkaslara ve ilerisine uzanıyor" yorumunu yaptı. "Türkiye ile derinleşen bir ilişkimiz var" diyerek, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi'ne katılacağını ve yıl sonuna doğru Türkiye'yi tekrar ziyaret edeceğini belirtti.