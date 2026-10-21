Kanada başbakanı Türkiye’de
Kanada Başbakanı Mark Carney, bugün Türkiye'yi ziyaret ediyor. Carney'in yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor. Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilere yeni bir boyut kazandırılması beklenen ziyarette savunma sanayii ve enerji konularına ayrı parantez açılacak. Ziyaret, bir Kanada başbakanının NATO müttefiki Türkiye'ye gerçekleştireceği "ilk doğrudan ikili ziyaret" olması açısından önem taşıyor. Carney, ayrıca 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi için Ankara'ya gelmişti. Carney de Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Birleşmiş Milletler sisteminin revize edilmesi gerektiğini dile getiren liderler arasında yer alıyor.
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