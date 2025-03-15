Kanada ile ABD arasında F-35 krizi! 19 milyar dolarlık anlaşma bozuluyor

Kanada Yayın Kurumunun (CBC) haberine göre, Blair, Haziran 2023'te 88 adet F-35 savaş uçağının ABD'den satın alınması için imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Blair, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerle tehdit ettiği Kanada'nın, 19 milyar dolar tutarındaki anlaşmadan çekilerek, uçakları alternatif kaynaklardan satın almak gibi seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.