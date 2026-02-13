Kanada katliamında LGBT izi çıktı
Kanada'nın British Columbia eyaletinde önceki gün bir okulda düzenlenen silahlı saldırıyı yaptığı belirlenen kişinin kimliğine dair detaylar ortaya çıktı. Polis, şüphelinin, okulu yaklaşık 4 yıl önce bırakan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar olduğunu duyurdu. Saldırganın okuldaki katliamdan önce evinde annesini ve üvey kardeşini öldürdüğü tespit edildi. Okuldaki saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin, 39 yaşındaki bir eğitimci ve 12 ila 13 yaşındaki öğrenciler olduğu belirlendi. Saldırgan dahil 10 kişinin öldüğü ve ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısını yapan Rootselaar'ın cinsiyet değiştirdiği ve ruhsal sorunlarının olduğu kaydedildi. Erkek olan katilin 6 yıl önce cinsiyet değiştirdiği öğrenildi. Saldırı, Aralık 1989'da Montreal kentinde "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçti. Kanada'nın batısında, Rocky Dağları'nın eteklerinde yer alan 2 bin 400 nüfuslu Tumbler Ridge, ABD sınırına yaklaşık 680 kilometre uzaklıkta bulunuyor.