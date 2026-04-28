Kanada, Küresel Savaş Uçağı Programı’na katılıp katılmama konusunu değerlendiriyor

The Canadian Press'in haberine göre, McGuinty, Senato Komitesinde yaptığı konuşmada, Ottawa yönetiminin, Japonya, İngiltere ve İtalya'nın öncülüğünde yürütülen ve altıncı nesil savaş uçağı geliştirmeyi amaçlayan Küresel Savaş Uçağı Programı'na katılıp katılmama konusunu değerlendirdiğini söyledi.

McGuinty, ayrıca, henüz konuya ilişkin nihai bir karar alınmadığını vurguladı.

"16 JET UÇAĞI SATIN ALINDI"

Bu gelişme, Kanada Başbakanı Mark Carney hükümetinin Amerikan savunma şirketi Lockheed Martin'den 88 F-35 uçağı satın alma anlaşmasını yeniden değerlendirmeye devam ettiği sırada yaşandı.

McGuinty, daha önce, resmi olarak sadece 16 jet uçağının satın alındığını, yeni alımların ise halen değerlendirme aşamasında olduğunu belirtmişti.

