Kanada’da 17 milyon dönüm alan kül oldu: Son 30 yılın en kötüsü

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kurumlar Arası Orman Yangın Merkezi (CIFFC), ülkedeki orman yangınlarına ilişkin son verileri paylaştı.

Buna göre, çoğu British Columbia, Alberta ve Saskatchewan eyaletlerinde olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 740 orman yangını aktif durumda.

British Columbia ve Alberta'da her gün yeni yangınlar çıkarken, bu yangınların çoğu sıcak ve kuru hava nedeniyle yayılıyor.

Ülke genelinde şu ana kadar yaklaşık 17 milyon dönüm arazi kül oldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yangınlar nedeniyle sadece Manitoba eyaletinde 15 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.