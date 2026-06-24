Kanada’da ağaçlara ‘yaşam hakkı’ kararı
Kanada'nın Quebec eyaletindeki 2 bin nüfuslu Terasse-Vaudreuil kasabası, ağaçları yaşam hakkı, büyüme hakkı ve yenilenme hakkına sahip canlılar olarak tanıyan bir karar aldı. Ağaçların insanlık mirası olduğunu kabul eden Evrensel Ağaç Hakları Bildirisi'ni imzalayan ilk belediye Quebec oldu. Bu karar doğayı ön plana alma girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, çevre hukuku alanında çalışan bir kuruluşun avukatı, "Şirketlerin yasal kişiliğe sahip olduğunu biliyoruz. Ama şirketler canlı değil. Bu yüzden ağaçlara hak tanınması fikri tartışılıyor" dedi. DIŞ HABERLER