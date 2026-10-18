Kanada’da askeri üste facia: Alevler çevreye yayıldı! Ölü ve yaralılar var

McGuinty, yangında ölenler ve yaralananlar olduğu bilgisini paylaşarak, yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

"YANGINA YOL AÇAN CİDDİ BİR OLAY MEYDANA GELDİ"

Kanada Başbakanı Mark Carney de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askeri üste büyük bir yangına yol açan ciddi bir olay meydana geldiğini belirterek, olaydan etkilenen askeri personel için üzüntüsünü ifade etti.

Alberta Başbakanı Danielle Smith ise yangını "ciddi ve trajik" olarak nitelendirerek olayın çok sayıda askeri personeli etkilediğini belirtti.