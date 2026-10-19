Kanada’da askeri üste yangın faciası: Ölü sayısı netleşti
Wainwright Askeri Üssü’nde eğitim sırasında çıkan yangın 4 askerin hayatına mal oldu, 39 asker yaralandı. Yaralılardan 19’unun durumunun kritik olduğu açıklanırken, Kanada Silahlı Kuvvetleri ve Kraliyet Atlı Polisi yangının nedenini araştırıyor.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Carney, yangında 4 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını açıkladı.
Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine haber verildiğini aktaran Carney, "Dün öğleden sonra Wainwright'taki Kanada Silahlı Kuvvetleri üssünde şiddetli ve hızla yayılan bir yangın çıktı. Ardından Kanada topraklarında barış döneminde silahlı kuvvetlerimizin yaşadığı en büyük trajedilerden biri meydana geldi" dedi.
Olaydan etkilenenlerin ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini ileten Carney, etkilenen personelin yedek askerler ve muvazzaf askerler dahil olmak üzere ülke genelindeki farklı üslerden geldiğini belirtti.
Carney, "Ülke olarak kaybettiğimiz cesur silahlı kuvvetler mensuplarımız için yas tutuyoruz. Kanadalılar kriz anlarında bir araya gelir. Bu, ülkemizin en iyi yanıdır" dedi.
YANGINDA 39 KİŞİ YARALANDI
CBC kanalının haberine göre, Alberta eyaleti Başbakanı Danielle Smith de askerlerin eğitimi sırasında dün yerel saatle 16.00 sularında çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yaralı 39 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Smith, 19 kişinin durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.
Kanada Savunma Bakanlığı, yangının çıkış nedeninin "terör" kaynaklı olduğuna dair kanıt bulunmadığını açıkladı.
Kanada Silahlı Kuvvetleri ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) yangının çıkış nedenini araştırıyor.