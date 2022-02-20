Kanada’da binlerce yerli kadın, zorla kısırlaştırıldı

Kanada
'da, binlerce yerli kadının kendi istekleri dışında kısırlaştırıldığı ortaya çıktı. CTV'de yer alan habere göre, British Columbia, Alberta
, Saskatchewan
, Manitoba
ve Quebec
eyalet mahkemelerinde, zorla kısırlaştırıldıklarını ileri süren binlerce yerli kadını temsilen açılmış 5 dava var. Haber ekibinin edindiği bilgilere göre, doğum için hastaneye giden yerli kadınlar operasyon sırasında kısırlaştırıldı. Ayrıca, sezaryen gerektiren durumlarda hamilelere bir onay formu imzalatıldığına dikkat çekildi.