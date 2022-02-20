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Giriş Tarihi: 21.2.2022

Kanada’da binlerce yerli kadın, zorla kısırlaştırıldı

Kanada’da binlerce yerli kadın, zorla kısırlaştırıldı
Kanada'da, binlerce yerli kadının kendi istekleri dışında kısırlaştırıldığı ortaya çıktı. CTV'de yer alan habere göre, British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba ve Quebec eyalet mahkemelerinde, zorla kısırlaştırıldıklarını ileri süren binlerce yerli kadını temsilen açılmış 5 dava var. Haber ekibinin edindiği bilgilere göre, doğum için hastaneye giden yerli kadınlar operasyon sırasında kısırlaştırıldı. Ayrıca, sezaryen gerektiren durumlarda hamilelere bir onay formu imzalatıldığına dikkat çekildi.
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Kanada’da binlerce yerli kadın, zorla kısırlaştırıldı
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