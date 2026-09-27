Kanada’da korkunç kaza: Helikopter yere çakıldı! 4 ölü
Kanada'nın Quebec eyaletinde özel bir helikopter kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Feci kaza nedeniyle 4 kişi can verdi.
Kanada'nın Quebec eyaletinde bir helikopter yere çakıldı.
CBC News'in haberine göre, eyalet polisi, özel helikopterin Montreal yakınlarındaki Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesinde düştüğünü bildirdi.
İlk müdahale ekipleri olay yerine ulaştığında helikopterin alevler içinde olduğunu kaydeden polis, helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA ARIZALANDI
Polis, ilk bulgulara göre helikopterin kalkıştan kısa süre sonra sorun yaşadığını ve fazla uzaklaşamadan düştüğünü belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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