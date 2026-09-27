Kanada’da korkunç kaza: Helikopter yere çakıldı! 4 ölü

Kanada'nın Quebec eyaletinde özel bir helikopter kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Feci kaza nedeniyle 4 kişi can verdi.

Kanada’da korkunç kaza: Helikopter yere çakıldı! 4 ölü
AA
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Kanada'nın Quebec eyaletinde bir helikopter yere çakıldı.

CBC News'in haberine göre, eyalet polisi, özel helikopterin Montreal yakınlarındaki Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesinde düştüğünü bildirdi.

İlk müdahale ekipleri olay yerine ulaştığında helikopterin alevler içinde olduğunu kaydeden polis, helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA ARIZALANDI

Polis, ilk bulgulara göre helikopterin kalkıştan kısa süre sonra sorun yaşadığını ve fazla uzaklaşamadan düştüğünü belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#KANADA

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