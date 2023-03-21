Kanada’da Müslüman karşıtlığı ile mücadele başlatıldı

Kanada'da Müslüman toplumlara karşı nefret suçuyla mücadele için atanan ilk özel temsilci Amira Elghawaby, ziyaretlerine, 2021'de Müslüman bir ailenin katledildiği Ontario eyaletine bağlı London kentinden başladı. CBC Radio'ya konuşan Elghawaby, 2021'de bir saldırganın, 5 kişilik Müslüman bir ailenin üzerine kamyonet sürerek 4'ünün ölümüne neden olduğu saldırı London'da yapıldığı için Müslümanlara yönelik ziyaret turuna buradan başladığını belirtti.

Elghawaby, "Müslüman karşıtlığı ile mücadele için özel bir birim oluşturulması çağırısı Kanada'daki toplumlardan ve çoğunlukla London'daki Müslüman topluluklarından geldi. O nedenle buraya gelmem gerektiğini biliyordum." ifadesini kullanarak, London'da yaklaşık 200 kişilik Müslüman grupla bir araya geldiğini söyledi.

ZİYARETLER DEVAM EDECEK

Quebec'te uygulanan "Yasa 21" hakkındaki görüşlerini dile getiren Elghawaby, "Bu yasayla, belirli hükümet çalışanlarının mesaideyken dini sembol olarak kabul edilen aksesuar ya da kıyafet taşımasını yasaklayarak insanlara karşı ayrımcılık yapılıyor." dedi. Elghawaby, "Yasa 21"in özellikle Müslüman kadınlar üzerinde orantısız bir etkisi olduğunu vurguladı. Amira Elghawaby'nin, gelecek aylarda Kanada'daki Müslüman toplulukları ziyarete devam edeceği bildirildi.

Elghawaby, 2019'da Ottawa gazetesine, Quebec'teki öğretmen ve polis memurları dahil belirli hükümet çalışanlarının mesaideyken dini sembol olarak kabul edilen aksesuar ya da kıyafet taşımasını yasaklayan "Yasa 21'i" eleştiren bir yazı kaleme almıştı.

MÜSLÜMAN KARŞITI SALDIRI

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki büyükanne Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu. Ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman, saldırıda ağır yaralanmıştı. 20 yaşındaki saldırgan Nathanial Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı.

London Polisi, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı yapıldığına inandıklarını açıklarken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da olayla ilgili "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." ifadelerini kullanmıştı.

Kanada hükümeti, ülkede Müslüman toplumunun karşı karşıya kaldığı saldırı, ırkçılık, ayrımcılık ve dini hoşgörüsüzlüklerle mücadele için 27 Ocak'ta özel temsilci atamıştı. Trudeau, insan hakları savunucusu, gazeteci Amira Elghawaby'yi "Kanada'nın Müslüman karşıtlığı ile mücadeledeki ilk özel temsilcisi" olarak atadığını duyurmuştu.

Elghawaby'nin, Müslüman karşıtlığı ile mücadelede Kanada hükümetine, ülkedeki Müslüman toplumunun farkındalığını artırmak için kapsayıcı politikalar, yasa teklifleri ve düzenlemeler konusunda uzman danışman olarak tavsiyelerde bulunacağı belirtilmişti. Yıllık 4,2 milyon dolar bütçesi bulunan özel temsilcinin 4 yıl görev yapması öngörülüyor.