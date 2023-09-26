Kanada’da Nazi skandalı! Parlamento Başkanı istifa etti

ZELENSKİY'NİN ZİYARETİ NEDENİYLE ÇAĞRILMIŞTI

Hunka, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ziyareti nedeniyle Kanada parlamentosundaki oturuma özel davetli olarak katılmış, Rota'nın kendisini bir "kahraman" olarak tanıtması üzerine milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, olayı "Kanada parlamentosu ve dolayısıyla tüm Kanadalılar için son derece utanç verici" olarak nitelendirmişti.