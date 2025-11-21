Kanada’da öğrenci grubuna ayı saldırdı: 11 yaralı!

Kanada'nın British Columbia eyaletinde, Vancouver kentinin 700 kilometre kuzeybatısındaki Bella Coola bölgesindeki bir yürüyüş parkurunda öğretmen ve öğrencilerden oluşan gruba ayı saldırdı. Saldırı sonucu 11 kişi yaralandı.

Acil Sağlık Servisi Sözcüsü Brian Twaites, yaralılardan iki kişinin durumunun ağır olduğunu, diğer yaralıların ise olay yerinde tedavi edildiğini açıkladı.

Ayının yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği ifade edildi.