Kanada’da orman yangınları büyüyor: Yük treni alevlerin arasında kaldı!

Armstrong kenti yakınlarındaki yangında bir yük treni alevlerin ortasında kaldı. Mürettebat üyeleri telsizle yardım isterken, daha sonra yara almadan kurtuldukları öğrenildi.

TORONTO HAVASI EN KİRLİ ŞEHİRLER LİSTESİNDE İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Eyaletin başkenti Toronto'da ise orman yangınlarından kaynaklanan duman nedeniyle hava kalitesi düştü.

İsviçre merkezli hava kalitesi izleme şirketi IQAir verilerine göre Toronto, "dünyanın havası en kirli şehirleri" listesinde Kinşasa ve Yeni Delhi'nin önüne geçerek ilk sıraya yükseldi.

Kanada Çevre Bakanlığı, dumanın göz, burun ve boğaz tahrişi, baş ağrısı veya hafif öksürük gibi hafif semptomlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Pencerelerin ve kapıların mümkün olduğunca kapalı tutulması gerektiği belirtildi.